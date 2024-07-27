Усім пораненим і загиблим від 10 до 20 років.

Близько 10 людей загинули і ще 20 дістали поранення внаслідок удару по футбольному полю на Голанських висотах.

Як повідомили ізраїльські ЗМІ, ракета вразила район Мадждаль-Шамс. Наразі припускають, що більшу частину постраждалих становлять підлітки. На місці працюють медики швидкої допомоги. Поранених відвозять до лікарень.

За даними ізраїльських ЗМІ, шестеро поранених перебувають у важкому стані, троє - у стані середньої тяжкості, четверо - у легкому. Ще шестеро осіб дістали шок. Усі постраждалі віком від 10 до 20 років.

ЦАХАЛ звинуватив у нападі ліванський воєнізований рух "Хезболла", але прес-секретар руху Мохамад Афіф заперечив "будь-який зв'язок з інцидентом у Мадждаль-Шамсі" та назвав усі звинувачення неправдивими.

Ізраїльське МЗС уже виступило із заявою про те, що цей удар не залишиться без відповіді.

Голанські висоти

На Голанах живуть приблизно 25 тис. друзів - замкнутої етнорелігійної групи, у якої власна релігія, яка виокремилася з ісламу.

1981 року, коли Ізраїль заволодів Голанськими висотами, друзам запропонували ізраїльське громадянство, але вони відмовилися. В Ізраїлі друзи мають право вчитися і працювати, але не мають права голосу на виборах.

Ситуація в Ізраїлі

Ізраїль атакував школу в місті Дейр-ель-Балах у центральній частині сектора Гази. Унаслідок атаки загинуло щонайменше 30 осіб, ще близько сотні - дістали поранення. Як заявила влада анклаву, якою керує терористичне угруповання ХАМАС, школа була тимчасовим хабом для переміщених палестинців. Зі свого боку Армія оборони Ізраїлю заявила, що військові вдарили по території школи, націлившись на "закамуфльований командно-контрольний комплекс ХАМАС".

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