Сьогодні влада Молдови повідомила, що тимчасово закриває польоти над своєю територією.

В Управлінні цивільної авіації Молдови (ААС) заявили, що держава закрила свій авіапростір через невідомий літальний апарат, який зафіксували в небі країни.

Про це стало відомо за підсумками засідання міжвідомчої комісії, яку скликали сьогодні вдень на тлі повідомлень про появу невідомого дрона в небі Молдови, як говориться на сайті AAC.

"Після засідання міжвідомчої комісії з управління повітряним простором було випущено NOTAM про тимчасове закриття повітряного простору Республіки Молдова в 11.24 14 лютого з метою забезпечення безпеки та охорони цивільної авіації. О 14.47 повітряний простір знову відкрито", - сказано в повідомленні.

Закриття авіапростору Молдови

Сьогодні влада Молдови повідомила, що тимчасово закриває польоти над своєю територією до 16: 00.

Тоді ЗМІ повідомили, що причиною такого рішення з боку Кишенева став невідомий розвідувальний дрон, який перетнув кордон з боку України й невизнаного Придністров'я.

Пізніше дані про закриття авіапростору підтвердили в AirMoldova, повідомивши про зміну розкладу рейсів.

Вже після 15:00 ЗМІ стало відомо, що Орган цивільної авіації Молдови знову відкрив повітряний простір.

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