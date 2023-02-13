Це сталося приблизно в 14 милях від кордону.

Американські військові збили четвертий непізнаний літаючий об'єкт недалеко від канадського кордону.

Про це повідомила Член Палати представників США від Мічигану Елісса Слоткін в мікроблозі Twitter. Об'єкт помітили над озером Гурон, за ним почали стежити військові. Пізніше пілоти ВПС США та Національної гвардії збили його.

Реактивний винищувач F-16 збив об'єкт тією ж ракетою, яка використовувалася в попередніх трьох ситуаціях, повідомив представник Міністерства оборони США. Канадський чиновник розповів The Wall Street Journal, що інцидент стався приблизно в 14 милях від кордону США.

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Помічник конгресмена заявив, що об'єкт мав форму восьмикутника і знаходився на висоті 20 000 футів, що становить загрозу для комерційних літаків.

Збиття об'єктів над США

Нагадаємо, на початку лютого в США заявили, що зафіксували в повітряному просторі величезну китайську повітряну кулю або аеростат. Президент Джо Байден наказав збити його над морем.

Пізніше в Пентагоні заявили, що в той день Китай відхилив запит про телефонну розмову між міністрами оборони.

Також військові літаки збили непізнані об'єкти над Аляскою в п'ятницю і над канадською територією Юкон в суботу.

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