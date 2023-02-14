Ймовірною причиною цього став безпілотник, котрий залетів на територію Молдови.

Республіка Молдова закрила свій повітряний простір. Як повідомляє інформаційне агентство Moldova Liberă польоти над територією сусідньої до України країни будуть недоступні до 16:00 за тамтешнім часом (часовий пояс однаковий з Києвом).

Причиною такого рішення Кишинева може бути невідомий розвідувальний дрон, котрий перетнув кордон зі сторони невизнаного Придністров’я. Офіційно підтвердження цієї інформації поки немає.

AirMoldova на своїй сторінці у Facebook підтвердила закриття повітряного простору. Також стало відомо, що через цей інцидент у розкладі рейсів будуть зміни.

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"Шановні пасажири, тих, хто в аеропорту, на борту або збирається летіти сьогодні, будь ласка, зберігайте спокій і слідкуйте за інформаційними панелями в аеропорту онлайн на www.airmoldova.md і www.airport.md", - йдеться у зверненні компанії.

Окрім цього Moldova Liberă повідомляє про те, що рейси, котрі повинні були прибути в Кишинів, здійснять свою посадку в румунському місті Ясси, що неподалік від кордону з Молдовою. Польоти з Молдови наразі затримані.

Молдова: що відомо про ситуацію в сусідки України з останніх новин

Росія готувала державний переворот у Молдові. Про це повідомила президент Молдови Майя Санду, а також голова РНБО України Олексій Данілов.

Нещодавно уряд Молдови пішов у відставку.

Під час російських обстрілів 10 лютого одна з ракет залетіла у повітряний простір Молдови.

7 лютого стало відомо, що Україна розпочала імпорт газу через Молдову.

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