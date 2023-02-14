Республіка Молдова закрила свій повітряний простір. Як повідомляє інформаційне агентство Moldova Liberă польоти над територією сусідньої до України країни будуть недоступні до 16:00 за тамтешнім часом (часовий пояс однаковий з Києвом).
Причиною такого рішення Кишинева може бути невідомий розвідувальний дрон, котрий перетнув кордон зі сторони невизнаного Придністров’я. Офіційно підтвердження цієї інформації поки немає.
AirMoldova на своїй сторінці у Facebook підтвердила закриття повітряного простору. Також стало відомо, що через цей інцидент у розкладі рейсів будуть зміни.
"Шановні пасажири, тих, хто в аеропорту, на борту або збирається летіти сьогодні, будь ласка, зберігайте спокій і слідкуйте за інформаційними панелями в аеропорту онлайн на www.airmoldova.md і www.airport.md", - йдеться у зверненні компанії.
Окрім цього Moldova Liberă повідомляє про те, що рейси, котрі повинні були прибути в Кишинів, здійснять свою посадку в румунському місті Ясси, що неподалік від кордону з Молдовою. Польоти з Молдови наразі затримані.
Молдова: що відомо про ситуацію в сусідки України з останніх новин
Росія готувала державний переворот у Молдові. Про це повідомила президент Молдови Майя Санду, а також голова РНБО України Олексій Данілов.
Нещодавно уряд Молдови пішов у відставку.
Під час російських обстрілів 10 лютого одна з ракет залетіла у повітряний простір Молдови.
7 лютого стало відомо, що Україна розпочала імпорт газу через Молдову.