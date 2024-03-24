Політик зреагувала на звернення Путіна та події в РФ.

Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що Америка в курсі, хто за усіма ознаками причетний до теракту у "Крокус Сіті Холл". І це не Україна, як намагається переконати Росію її правитель Путін.

Про це політик заявила в інтерв'ю ABC News, прокоментувавши журналістам безпідставні звинувачення диктатора щодо зв'язків терористів із Києвом. "Ні", - сказала віце-президент на припущення, що це вчинила Україна.

Вона визнала те, що подія в "Крокусі" - велика трагедія, що забрала життя багатьох людей. "Ми всі повинні висловити наші співчуття сім'ям загиблих", - сказала вона.

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Водночас Гарріс акцентувала, що проти України у Путіна немає жодних доказів, тоді як США мають підстави казати, що стрілянину в Підмосков'ї влаштував ІДІЛ.

"Ні, немає жодних доказів (проти України - УНІАН), і насправді ми знаємо, що ІДІЛ-К, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося", - сказала вона.

Теракт у Крокусі - в ISW назвали причетних

Нагадаємо, російський диктатор Путін вчора в рамках звернення до росіян офіційно переклав відповідальність за події у "Крокусі" (теракт, що стався 22 березня) на Україну. Зокрема, він сказав, що Росія затримала за цією справою 11 людей, і що є дані, нібито ті намагалися після теракту втекти до України.

Як відомо, Київ офіційно відкидає цю версію. Україна та світ вважають, що подібними звинуваченнями Путін прагне влаштувати в РФ нову хвилю мобілізації.

Ще в день трагедії в "Крокусі" розвідка США вказала, що до теракту, ймовірно, причетний ІДІЛ (Ісламська держава). Цю версію підтримує американський Інститут вивчення війни (ISW). У своєму звіті установа процитувала заяву інформаційної агенції ІДІЛ Amaq - остання визнала, що вбивства влаштували бойовики.

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