За словами експертів, Україна тут ні до чого.

Інститут вивчення війни вважає, що відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї несе Ісламська держава (ІДІЛ)

Як повідомляється у звіті ISW, інформаційне агентство ІДІЛ Amaq заявило, що бойовики ІД напали на "велике зібрання християн" на околиці Москви, "вбивши та поранивши сотні та спричинивши великі руйнування... перш ніж вони [ нападники] безпечно пішли на свої бази".

Пізніше агентство опублікувало розмите зображення чотирьох бойовиків, які стоячи перед прапором Ісламської держави стверджували, що здійснили "найжорстокішу атаку за роки". За оцінкою аналітиків, це повідомлення узгоджується з точки зору стилю, брендингу та мови з попередніми заявами Amaq щодо інших атак.

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"Органи ЗМІ ІД роблять оманливі або неправдиві заяви лише "рідко" та обережно та намагаються підтримувати "високу довіру" у своїх комюніке, щоб визначити чіткі ідеологічні цілі та підтримувати потоки збору коштів. Пропаганда ІД дає змогу групі збирати кошти та поширювати свої вказівки серед командирів і прихильників нижчого рівня – ІД ризикує дискредитувати себе в середовищі конкуруючої салафітсько-джихадистської спільноти, неправдиво приписуючи собі відповідальність за дуже резонансні напади", - пояснюють в Інституті вивчення війни.

Аналітики приспускають, що атаку могли здійснити представники афганського підрозділу "Ісламської держави" ІД-Хорасан. Ця філія здійснила принаймні чотири резонансні атаки за межами Центральної Азії за останні 18 місяців.

"Дуже малоймовірно, що ІД здійснила атаку за наказом українських спецслужб, про що стверджували кілька російських джерел. Інформаційне агентство Amaq є центральним медіа-підрозділом ІД. ІД не буде фальшиво заявляти про напад, який могла бути здійснена однією християнською державою проти іншої (або Кремлем проти власного народу Росії в якійсь операції під фальшивим прапором), тому що наслідки здійснення нападу ІД за наказом переважно християнська країна зашкодить репутації ІД в середовищі салафітсько-джихадистської спільноти", - додали експерти.

Теракт у Підмосковʼї: основне

Ввечері 22 березня 2024 року у Підмосковʼї стався теракт - будівлі Crocus City Hall невідомі розстрілювали відвідувачів. Після цього там спалахнула пожежа. За даними росЗМІ, жертвами теракту стали понад 100 осіб.

Російська редакція ВВС повідомляє, що щонайменше двох учасників терористичної групи, яка влаштувала стрілянину в підмосковному "Крокус Сіті Холі", було вбито.

Велика Британія на тлі теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосковʼї попередила російського диктатора Володимира Путіна не використовувати його як "привід" для ескалації війни проти України.

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