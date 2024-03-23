Путін пов'язав напад терористів з Україною, а також провів аналогію зі злочинами нацистів.

Російський лідер Володимир Путін через 20 годин після теракту в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї виступив зі зверненням.

Так, він заявив, що затримано 11 осіб, включно з чотирма, які безпосередньо вбивали людей у "Крокусі". При цьому російський диктатор пов'язав напад на "Крокус Сіті Хол" з Україною.

"Вони (терористи) намагалися втекти і рухалися в бік України, де, за попередніми даними, для них з української сторони було підготовлено вікно для переходу державного кордону", - сказав він, додавши, що спецслужби РФ працюють над виявленням пособників терористів.

За його словами, у зв'язку з терактом у Москві та Підмосков'ї, а також у всій країні запроваджено "додаткові заходи антитерористичного та протидиверсійного характеру" і заявив, що головне - не дати пособникам терористів скоїти нові криваві злочини...

Путін також порівняв теракт у "Крокусі" зі "злочинами нацистів на окупованих територіях", заявивши, що "всі виконавці, організатори та замовники цього злочину понесуть справедливе і неминуче покарання, ким би вони не були, хто б їх не направляв".

Путін також оголосив 24 березня днем загальнонаціональної жалоби.

За словами Путіна, у зв'язку з терактом у Москві розраховують на взаємодію з усіма державами, "які щиро поділяють наш біль".

Теракт у "Крокус Сіті"

Згідно з даними російської влади, під час стрілянини і подальшої пожежі в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї загинули щонайменше 115 осіб. При цьому кількість жертв може збільшитися, адже розбір завалів триває.

Влада США стверджує, що за теракт у Підмосков'ї несе відповідальність осередок терористичної організації Ісламської держави. Однак у Росії вже вирішили, що винна в усьому Україна.

Так, за інформацією росЗМІ, Кремль зобов'язав державні та лояльні до влади російські ЗМІ наголошувати на "українському сліді" у своїх публікаціях про теракт у "Крокус Сіті Холі".

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