Офіційний Париж вже назвав вимогу нісенітницею.

Військова хунта в Нігері висунула вимогу до посла Франції покинути країну і дала йому на це 48 годин.

Як пише Le Figaro нігерійці пояснили цей крок тим, що посол Франції відмовився прийти на зустріч до МЗС та "іншими діями французького уряду, що суперечать інтересам Нігеру".

У свою чергу в французькому МЗС назвали таку вимогу нікчемною.

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Видання зазначає, що це черговий виток конфронтації хунти в Нігері, яка прийшла до влади в минулому місяці, з Францією.

Раніше хунта звинуватила Париж у намірах інтервенції з метою повернути до влади президента Мохамеда Базума.

Ситуація в Нігері

Військовий переворот в Нігері стався наприкінці липня. Хунта оголосила, що розриває угоди про присутність французьких військових, але Париж заявив, що не визнає таких рішень з боку нелегітимної влади.

Франція, яка має свої військові бази на території Нігеру, відмовилася вивести війська на вимогу лідерів хунти. В країні залишаються ще близько 1500 французьких військових. При цьому Франція евакуює своїх громадян з Нігеру з 1 серпня через погіршення ситуації з безпекою після державного перевороту.

Також свої військові контингенти в країні мають США, Німеччина та Італія.

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