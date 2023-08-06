Один з лідерів перевороту застеріг від військової інтервенції, заявивши, що зробить все, щоб країна не стала "новою Лівією".

Один з ініціаторів перевороту у Нігері Саліфу Моді поїхав в Малі, де вийшов на зв'язок з членами ПВК "Вагнер" і попросив у них підтримки.

"Їм потрібен "Вагнер", оскільки він стане їх гарантією утримання влади", - висловив думку співробітник Центру Суфана Вассім Наср. Він зазначив, що в даний час "Вагнер" розмірковує над цією пропозицією, передає Голос Америки.

Після візиту в Малі Моді застеріг від військової інтервенції, заявивши, що зробить все, щоб країна не стала "новою Лівією".

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Однак не всі в Нігері підтримують позицію хунти. "Це вигадка", - сказав Амад Хассан Бубакар, викладач університету Ніамея. - Вони виступають проти іноземного втручання, але насправді готові укласти договір з вагнерівцями і РФ... Вони готові занурити країну у вогонь, тільки б незаконно зберегти владу".

При цьому представник МЗС Франції Анн-Клер Лежандр зазначила, що говорити про пряму причетність РФ до перевороту в Нігері не можна, але "в наявності позиція РФ, яка підтримує дестабілізацію скрізь, де тільки можна".

Ситуація в Африці

Нігер вважався партнером Заходу у боротьбі з тероризмом в Африці. США та інші держави вклали в цю країну сотні мільйонів доларів військової допомоги для боротьби з джихадистською загрозою. Досі Франція тримає в Нігері контингент в 1500 солдатів, а США - 1100 військових. Однак у Нігері вирішили розірвати співпрацю з Францією, і зблизитися з РФ.

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