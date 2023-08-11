Підготовка до масштабної війни в Африці набирає обертів.

Країни Західної Африки, що входять до військово-економічного блоку ECOWAS, вирішили "активувати" та "розгорнути" "резервні сили", щоб за потреби задіяти їх для відновлення конституційного ладу в Республіці Нігер. Як пише Reuters, про це повідомив пресі офіційний речник ECOWAS Омар Аліє Турей.

За його словами, керівники армії Західної Африки зустрінуться найближчими днями, щоб підготувати плани можливого військового вторгнення в Нігер, де два тижні тому військова хунта скинула уряд і президента та захопила владу.

Наразі не зрозуміло, скільки військ планують задіяти країни блоку та скільки часу їм знадобиться для збору цих військ. Поки що було озвучено лише одну цифру: президент Кот-д’Івуару заявив про намір створити один батальйон із 850 військовослужбовців.

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Надіслати війська також погодилися Бенін та Сенегал – але без конкретики. Решта країн блоку поки що утрималися від подібних заяв.

Тим часом Малі та Буркіна-Фасо, які також є членами ECOWAS, заявили, що навпаки захищатимуть хунту в Нігері. Але тут варто нагадати що в обоих цих державах владу зараз також утримує військова хунта, що прийшла до влади зокрема за підтримки Росії.

Переворот в Нігері – що відомо

Наприкінці липня у Республіці Нігер стався військовий переворот. Законного президента та уряд скинули, лідер заколотників оголосив себе керівником держави.

Після цього группа сусідніх країн, що утворили військово-політичний блок ECOWAS, застосували санкції проти Нігеру і висунули ультиматум: хунта має повернути владу законному уряду, або сусіди застосують військову силу.

Крім того, на території Нігеру залишаються військові контингенти кількох західних країн, зокрема Франції та США. Вони відмовилися покинути територію країни на вимогу хунти, але поки публічно не заявляли про плани застосування сили проти заколотників.

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