Громадяни Казахстану обурені корупцією у владі й підвищенням цін на газ, силовики намагаються розганяти протестувальників.

В Казахстані проходять масові протести через підвищення цін на газ. Люди вийшли на мітинги в багатьох містах, в столиці країни, в тому числі. Громадяни вимагають відставки уряду і кричать: "Іди, старий".

Про це повідомляється в Telegram-канал NEXTA.Live.

Протести проходять у Жанаозені, Курику, Акшукурі та інших населених пунктах. Найбільший - в Актау, куди вахтовики прийшли пішки з родовища Каламкас. Жителі Казахстану обурені корупцією у владі.

Громадяни вважають, що Нурсултан Назарбаєв поставив на своє місце підконтрольну йому людину (Касим-Жомарта Токаєва). На думку жителів країни, екс-президент продовжує впливати на політичне життя.

"В Атирау відбуваються зіткнення мітингувальників і силовиків. Громадяни не бояться давати відсіч. А в Уральську протестувальники прорвали оточення і йдуть в центр міста", - зазначено в Telegram-каналі.

Люди перекривають дороги, силовики намагаються зупинити протестувальників, виникають бійки. Вже відомо, що громадяни Казахстану вимагають притягнути президента до відповіді. Токаєв відреагував, завтра, 5 січня, він проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації в країні.

Однак це не зупинило протести. Люди вимагають відставки президента і не розходяться.

Читайте такожВеличезний стовп чорного диму: у Казахстані згоріла новорічна ялинка (фоторепортаж, видео)Після цього стало відомо, що на тлі всіх протестів в країні почали блокувати опозиційні сайти. За даними Telegram-каналу, в деяких містах почалися перебої з інтернетом.

У столиці Казахстану, як і в багатьох інших містах, мітингувальники кричать "йди, старий". До вечора ситуація тільки посилилася. Силовики активніше застосовують силу до учасників протестів, а мітингувальників стає все більше.

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