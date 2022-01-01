Пожежу в Казахстані швидко загасили, ніхто не постраждав.

У ніч з 31 на 1 січня в місті Тараз, який є адміністративним центром Жамбильської області Казахстану, згоріла штучна новорічна ялинка.

Пожежа в новорічну ніч сталася на площі "Арбат" о 00:06, обійшлося без жертв і постраждалих, йдеться на сторінці в Instagram Департаменту з надзвичайних ситуацій Жамбильської області.

Читайте такожРаптовий викид газу вбив шістьох людей на шахті в КазахстаніЗа його даними, вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Пожежу в Казахстані загасили о 00:20, її причина поки невідома.

На місце вогняної надзвичайної події виїжджали 14 рятувальників, були залучені чотири одиниці техніки.

У Telegram-каналі "Подъём" з'явилися відео, на яких зазнято, як в Таразі в новорічну ніч горіла ялинка. На відео видно, що під час пожежі в небо підіймався величезний стовп чорного диму.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в казахському місті Актау у двоповерховому кафе стався потужний вибух. В результаті вибуху від будівлі нічого не залишилося.

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