Мільярдер посварився з активістами, що борються проти антисемітизму.

Американський бізнесмен Ілон Маск зазнає критики через свої суперечливі заяви щодо проєврейських активістів. Черговий такий твіт він опублікував сьогодні.

Видання Bloomberg зазначає, що Маска неодноразово критикували за просування на сторінках Twitter контенту, який нападає на євреїв. Натомість Маск звинувачує єврейських активістів у нападах на його бізнес.

Так, у вересні Маск звинуватив Антидефамаційну лігу (організація, що бориться проти антисемітизму) в падінні доходів своєї соцмережі. За його словами, продажі реклами впали на 60% "головним чином через тиск на рекламодавців", який чинить Ліга. Таким тиском Маск вважає заяви Ліги про те, що у Twitter стало значно більше екстремістського контенту, відколи соцмережу придбав Маск.

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Сам Маск стверджує, що він виступає "за свободу слова", але проти антисемітизму "будь-якого роду". При цьому Маск звинуватив Лігу у пропагуванні расизму до білих людей.

"Я глибоко ображений повідомленнями Ліги та будь-якими іншими групами, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазіатський расизм чи будь-який расизм", – написав він у Twitter сьогодні.

Інші скандали з Ілоном Маском

Як писав УНІАН, днями Ілон Маск в одному з інтерв’ю висловив думку, що Україна має негайно піти на переговори з Росією, аби солдати більше не гинули. При цьому він заявив, що російським солдатам треба поспівчувати в тій самій мірі, що й українським, адже вони, на його думку, опинилися на фронті проти власної волі.

Також ми розповідали, як Ілон Маск публічно посварився з керіввником Вікіпедії, звинувативши його в розтринькуванні грошей, отриманих як пожертви на підтримку проекту. Також Маск пообіцяв дати Вікіпедії мільярд доларів, якщо йому дозволять перейменувати її на лайливе слово.

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