Мільярдер упевнений, що Україна не повинна визволяти захоплену Росією територію.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. Таку думку він висловив в подкасті вченого і блогера Лекса Фрідмана.

Відповідаючи на питання про те, чи потрібні прямі переговори Києва і Москви, мільярдер сказав, що потрібні. А ось спроби України відвоювати захоплені росіянами території Маск вважає непотрібними.

"Не треба цього робити, незалежно від того, чи буде він (Зеленський) вести діалог з президентом Росії. Ситуація на полі бою склалася таким чином, що продовження наступу призведе до масових втрат. Історія не поставиться до цього прихильно", – сказав підприємець.

На думку Маска, Зеленський повинен особисто зустрітися з Путіним замість того, щоб "відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах".

При цьому мільярдер вважає, що російським солдатам "можна поспівчувати" так само, як і українським захисникам.

"Вони не просилися на передову, вони просто змушені там бути, і більшість з них не мають ненависті до іншої сторони", – запевняє Маск.

Інші заяви Ілона Маска про війну в Україні

Як писав УНІАН, власник компаній Tesla, SpaceX і соцмережі Х (колишній Twitter) регулярно піддається критиці за свої неоднозначні висловлювання по темі російсько-української війни. Одним з найгучніших скандалів недавнього часу стала публікація Маском карикатури на Володимира Зеленського, яка висміювала спроби українського президента отримати західну допомогу.

У той же час куплена Маском соцмережа "Твіттер" стала одним з найпотужніших інструментів просування російської пропаганди за межами самої Росії. Причому сталося це саме через декілька рішень самого Маска. Наприклад, припинити ручну модерацію контенту в соцмережі.

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