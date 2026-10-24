Офіційно: Starlink в Україні відновив роботу на швидкості понад 400 км/год

У відомстві зазначили, що раніше фіксували обмеження в роботі систем, але наразі показники швидкості відновилися.

Системи моніторингу Міністерства оборони України фіксують відновлення швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield.

Системи моніторингу Міноборони офіційно підтверджують відновлення швидкості роботи Starlink і Starshield за руху зі швидкістю понад 400 км/год.

Раніше моніторингові системи фіксували обмеження в роботі цих систем. Наразі показники швидкості відновилися. Водночас Міністерство оборони продовжує спостерігати за роботою Starlink і Starshield та фіксувати відповідні показники.

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Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що відновлення роботи супутникового зв’язку стало результатом прямих переговорів і наполегливої позиції президента України.

"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дають результат. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та зв’язку", – сказав він.

Обмеження Starlink в Україні

Як повідомляв УНІАН, вранці українські ЗМІ писали, що в Україні військовий супутниковий зв’язок Starlink відновив роботу на швидкості понад 161 км/год.

The Wall Street Journal повідомило, що Трамп зателефонував Маску й попросив його скасувати обмеження для України.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше переконував, що адміністрація не може наказувати SpaceX або Маску обмежувати чи уповільнювати роботу Starlink в Україні, оскільки компанія є приватною.

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