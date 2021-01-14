Трамп наголосив на необхідності зосередитися на інтересах всієї країни і попросив усіх громадян об'єднатися.

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою після того, як Палата представників оголосила йому імпічмент.

Відеозвернення було опубліковане в Twitter Білого дому.

Трамп заявив, що засуджує насильство, що сталося минулого тижня в Капітолії і підкреслив, що "жорстокості не місце" в США.

"Ніхто з моїх справжніх прихильників не може бути причетний до політичного насильства, жоден мій справжній прихильник не може підтримувати неповагу до правоохоронних органів або нашого великого американського прапора, жоден зі справжніх моїх прихильників не може ображати своїх співгромадян", - сказав Трамп.

Він запевнив, що ті, хто брав участь у нападі на Капітолій, будуть притягнуті до відповідальності.

Президент також наголосив на необхідності зосередитися на інтересах всієї країни і попросив усіх громадян об'єднатися.

Трамп повідомив, що доручив федеральним органам використовувати всі ресурси для підтримки порядку на тлі повідомлень про загрозу нових заворушень у Вашингтоні і по всій країні.

Читайте такожІмпічмент Трампу: у Сенаті повідомили, коли будуть розглядати питання

Імпічмент Трампа: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту".

Трамп вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

13 січня Палата представників Конгресу США вдруге оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора