У резолюції щодо імпічменту Трамп обвинувачується за однією статтею - "підбурювання до заколоту".

Палата представників США схвалила проект резолюції про імпічмент чинного президента Дональда Трампа.

Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до безладів та штурму будівлі Капітолію, які сталися 6 січня.

Дональд Трамп став першим президентом в історії, якому нижня палата двічі оголосила імпічмент.

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Імпічмент Трампа: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту".

Трамп вважає ініційований Демократичною партією проти нього імпічмент найбільшим "полюванням на відьом" в історії політики.

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Автор: Олег Давигора