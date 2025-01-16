Серед членів Європейського парламенту на церемонії у Вашингтоні будуть присутні французький депутат ЄКР Маріон Марешаль і Сара Кнафо з групи "Європа суверенних націй".

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня може похвалитися невеликим списком європейських гостей, єдиним особисто запрошеним главою держави стала прем'єр-міністр Італії Джоорджа Мелоні.

Як пише Euractiv, обраний президент США порушив негласне правило, згідно з яким глав іноземних держав не запрошуються на інавгурацію, надіславши запрошення кільком лідерам, включно з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєю та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Зазначається, що серед лідерів ЄС тільки Мелоні, як підтверджено, отримала особисте запрошення на захід, чому сприяли її особисті стосунки з Трампом.

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Незважаючи на повідомлення про те, що було запрошено прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, представник угорського уряду Золтан Ковач спростував ці заяви. Він заявив, що ні Орбан, ні будь-які угорські урядовці запрошення не отримували.

Однак Мелоні особисто підтвердила своє запрошення раніше цього місяця під час своєї щорічної пресконференції в Римі, зазначивши, що вона "розглядає його відповідно до свого графіка". Вона додала:

"Якщо я зможу приїхати, я буду рада бути присутньою".

Euractiv пише, що запрошення було надіслано Мелоні на особистій основі, але "ще не вирішено", чи буде вона присутня у Вашингтоні в понеділок.

Зазначається, що європейський контингент у списку гостей здебільшого складається з ідеологічних соратників Трампа, а численні діячі правих і вкрай правих рухів отримали запрошення.

Ерік Земмур, лідер вкрай правої французької партії Reconquête, підтвердив свою участь. Нещодавно обраний лідер партії Європейських консерваторів і реформістів (ECR) Матеуш Моравецький буде присутній і оголосив про плани організувати делегацію ECR на заході. Лідер руху "Реформа Великої Британії" Найджел Фарадж також має бути присутнім.

Серед членів Європейського парламенту на церемонії у Вашингтоні будуть присутні французька депутатка ЄКР Маріон Марешаль і Сара Кнафо з групи "Європа суверенних націй".

Інавгурація Трампа - останні новини

Церемонія інавгурації Дональда Трампа відбудеться 20 січня. Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, чи поїде на інавгурацію Трампа без запрошення.

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