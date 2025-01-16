Інавгурація 2025 року стала символом повернення Дональда Трампа до великої політики, об'єднавши політичних союзників, зірок і бізнес-еліт з усього світу.

Через вісім років після своєї першої інавгурації Дональд Трамп повертається до Білого дому з безпрецедентною підтримкою. Зібрано рекордні 170 мільйонів доларів, а участь у церемонії стала престижною подією для політиків, знаменитостей, бізнесменів і світових лідерів.

The Times розповів, хто із відомих людей буде присутнім на події.

Знаменитості на сцені та у залі

На цей раз команда Трампа змогла залучити велику кількість виконавців. Хедлайнерами виступають кантрі-зірка Керрі Андервуд і гурт Village People, відомий завдяки передвиборчій пісні Трампа "YMCA". Також запрошені:

Відео дня

Лі Грінвуд і Крістофер Маккіо (музичні фаворити Трампа);

репери Waka Flocka Flame і Fivio Foreign;

співак Кід Рок та борець Халк Хоган;

голлівудський актор Сільвестр Сталлоне.

На балу Legacy of Freedom зберуться також такі знаменитості, як YouTube-блогер Антон Деніелс, колишній гравець НФЛ Антоніо Браун і родина подкастерів Cartier Family.

Міжнародні лідери

Традиційно інавгурації президентів США є внутрішньою подією, але цього року запросили низку світових лідерів. Серед них:

президент Аргентини Хав'єр Мілей, перший іноземний лідер, який зустрівся з Трампом після виборів;

президент Сальвадору Наїб Букеле та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Консервативний політик Жаїр Болсонару з Бразилії заявив, що відвідає захід, якщо отримає паспорт.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді були запрошені, але, ймовірно, не прибудуть.

Велику Британію представить посол Карен Пірс, що стане її останньою офіційною місією перед зміною на посаді.

Колишні президенти США

Серед гостей інавгурації будуть всі живі колишні президенти: Білл Клінтон, Джордж Буш, Барак Обама та чинний президент Джо Байден. Дружини колишніх президентів, включаючи Гілларі Клінтон та Джилл Байден, також відвідають подію, за винятком Мішель Обами, яка не пояснила причину своєї відсутності.

Мільярдери та бізнес-еліта

На інавгурації будуть представлені мільярдери, які зробили значні внески у виборчу кампанію Трампа:

Ілон Маск, який пожертвував понад чверть мільярда доларів, та отримав посаду "царя ефективності уряду";

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Сем Альтман та Тім Кук, які пожертвували по мільйону доларів кожен.

Увечері Марк Цукерберг проведе прийом у стилі "чорних краваток", на який запрошені ключові союзники Трампа.

Інавгурація Трампа

Як повідомляв УНІАН, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Він складе присягу та стане 47 президентом США.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи поїде на інавгурацію Трампа без запрошення. За його словами, він хотів би бути присутнім у Вашингтоні в цей день, однак візит без прямого запрошення президента Сполучених Штатів Америки - це просто некрасиво.

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