Подкастер сказав, що вважав нещодавні слова політика офіційним запрошенням.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прибуде на інавгурацію Дональда Трампа лише у разі, якщо отримає запрошення.

В інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману політик сказав, що хотів би бути присутнім у Вашингтоні в цей день, однак візит без прямого запрошення новообраного президента Сполучених Штатів Америки - це просто некрасиво:

"Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін - ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу".

Інавгурація Трампа

Як відомо, американський політак має офіційно обійняти посаду президента Сполучених Штатів Америки вже 20 січня.

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