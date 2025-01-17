Сі Цзіньпін відхилив запрошення на інавгурацію Трампа: відправить віцепрезидента

Участь Ханя Чжена у цьому заході, як вважається, є "оливковою гілкою" для нової адміністрації США.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустить інавгурацію Дональда Трампа. Замість нього прибуде віцепрезидент КНР Хань Чжен, повідомило Міністерство закордонних справ країни.

У заяві неназваного представника МЗС зазначено:

"Китай хоче стабільних, здорових і стійких відносин зі США та готовий працювати з новим американським урядом, щоб знайти правильний шлях для двох країн, щоб порозумітися один з одним".

Це рішення поклало край спекуляціям щодо участі Китаю в інавгурації. У грудні телеканал CBS повідомляв, що Трамп запросив Сі взяти участь у церемонії, що було б історично незвичним.

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Інавгурації президентів США зазвичай відвідують американські законодавці, громадськість та посли інших країн. За даними Держдепартаменту, іноземні глави держав не були присутні на таких заходах принаймні з 1874 року.

Однак друга інавгурація Трампа вже виходить за межі звичної традиції. Наприклад, участь у ній підтвердив міністр закордонних справ Японії Такеші Івая.

Делегації з Китаю і Тайваню

Під час попередньої інавгурації президента США у 2021 році Китай представляв тодішній посол у США Цуй Тянкай. Цього разу участь Ханя Чжена, як вважається, є "оливковою гілкою" (символ примирення - УНІАН) для нової адміністрації, пише Bloomberg.

З іншого боку, Китай також стежитиме за делегацією Тайваню. Зважаючи на чутливість статусу острова, Тайвань зазвичай відправляє на такі заходи представників місцевого рівня. Цього разу острів представить група з восьми законодавців, очолювана спікером парламенту Ханом Куо-ю.

У 2021 році тайванську делегацію вперше за десятиліття очолила офіційна особа, тодішній представник Тайваню в США Сяо Біхім.

Відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через торгівлю, ситуацію в Південно-Китайському морі та інші геополітичні питання. У передвиборчій кампанії Трамп заявляв про можливість запровадження мит до 60% на китайські товари, що, за оцінками Bloomberg Economics, може суттєво підірвати торговельні зв’язки між двома найбільшими економіками світу.

Інавгурація Трампа - останні новини

Церемонія інавгурації Дональда Трампа відбудеться 20 січня. Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, чи поїде на інавгурацію Трампа без запрошення.

Повідомлялося, що інавгурація Дональда Трампа 20 січня може похвалитися невеликим списком європейських гостей, єдиним особисто запрошеним главою держави стала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

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