Допомога буде зупинена до проведення перевірки на "відповідність цілям політики" Трампа.

Новообраний президент Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. Нагадаємо, Україна є одним із найбільших одержувачів американської допомоги.

Як пише Associated Press, поки незрозуміло, якого обсягу допомоги спочатку торкнеться указ, оскільки кошти на фінансування багатьох програм уже виділені Конгресом, і вони мають бути витрачені.

В указі йдеться про те, що "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" та "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними".

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У зв'язку з цим Трамп заявив, що "жодна іноземна допомога Сполучених Штатів більше не буде розподілятися в такий спосіб, який не буде повністю відповідати зовнішній політиці президента Сполучених Штатів".

Підписане Трампом розпорядження залишає за держсекретарем Марко Рубіо або його довіреною особою право ухвалювати такі рішення, консультуючись з Управлінням з питань управління та бюджету.

Трамп давно виступає проти іноземної допомоги, незважаючи на те, що вона зазвичай становить близько 1 % федерального бюджету, за винятком незвичайних випадків, як-от мільярдні поставки зброї в Україну. Трамп також критично оцінив суму, надану Україні для зміцнення її оборони від вторгнення Росії.

Як зазначає AP, деякі з найбільших одержувачів американської допомоги - Ізраїль (3,3 млрд доларів на рік), Єгипет (1,5 млрд доларів на рік) і Йорданія (1,7 млрд доларів на рік) - навряд чи зіткнуться з різким скороченням, оскільки ці суми включено в довгострокові пакети, розраховані на десятиліття вперед, і в деяких випадках регулюються договірними зобов'язаннями.

Дональд Трамп - новини

Трамп зробив свої перші заяви про війну в Україні. Він сказав, що хоче завершити війну в Україні якнайшвидше і заявив, що "війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися".

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не очікує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, принаймні в короткостроковій перспективі.

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