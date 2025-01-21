Трамп раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду.

Новообраний президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті зробив свої перші заяви про війну в Україні.

Як передає CNN, він згадав про свої заяви як кандидата на президентських виборах про те, що він може завершити війну в Україні за 24 години. Водночас Трамп зазначив, що в нього ще є півдня, щоб досягти цієї мети.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Знаєте, війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися", - сказав він.

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Він також заявив, що планує зустрітися з Путіним після того, як будуть організовані переговори. При цьому, за його словами, "процес уже триває".

Трамп вступив на посаду президента США

У своїй промові він назвав це "днем звільнення Сполучених Штатів Америки".

У своєму виступі політик не згадав війну в Україні, але запевнив, що Штати посприяють миру в інших країнах. Він також пообіцяв запустити американських астронавтів на Марс, провести масову депортацію і встановити контроль над Панамським каналом.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не очікує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки, принаймні в короткостроковій перспективі.

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