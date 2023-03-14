Антонов заявив, що вони не застосовували зброю проти американського БПЛА.

Посол Росії в США Анатолій Антонов назвав провокацією розвідувальну місію американського безпілотника над Чорним морем.

Увечері високопоставлений чиновник Державного департаменту повідомив CNN, що Антонов прибув до Держдепу, де має зустрітися з помічником держсекретаря з європейських справ Карен Донфрід. Нед Прайс попереджав, що йому хочуть висловити "рішучі заперечення".

Сам Антонов розповів російським ЗМІ, що Сполучені Штати Америки висловили йому протест через дії російської сторони в ситуації з безпілотником.

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"Розвідувальна місія американського БПЛА MQ-9 над Чорним морем є провокацією. Росія не застосовувала зброю проти безпілотника США над Чорним морем", - сказав посол, зазначивши, що РФ не прагне до конфронтації з США і домагається прагматичної співпраці.

Інцидент над Чорним морем

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в США заявили, що винищувач Су-27 перехопив і збив їх безпілотник, що веде розвідку в міжнародному повітряному просторі.

Крім того, перед зіткненням російські літаки скидали паливо і літали перед MQ-9 в "безрозсудній" манері.

Після цього Білий дім викликав російського посла, назвавши перехоплення безпілотника небезпечним і непрофесійним. Вони заявили, що не припинять проводити операції над Чорним морем.

У Міноборони РФ сказали, що не збивали і не контактували з БПЛА MQ-9 Reaper.

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