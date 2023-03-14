Спікер Білого дому підкреслив, що цей інцидент не завадить США проводити операції над Чорним морем, - воно не належить жодній державі.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі назвав інцидент із дроном MQ-9 Reaper, у який врізався російський винищувач Су-27 над Чорним морем, "небезпечним і непрофесійним".

Про це пише The Guardian. Кірбі зазначив, що випадки перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем не є рідкісними, але цей "заслуговує на окрему увагу".

Кірбі повідомив журналістам, що президент Джо Байден був проінформований про цей інцидент. Він додав, що Держдепартамент США буде "прямо говорити" зі своїми російськими колегами і "висловлювати нашу стурбованість з приводу цього небезпечного та непрофесійного перехоплення".

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Спікер Білого дому підкреслив, що цей інцидент не завадить США проводити операції над Чорним морем.

"Чорне море не належить жодній державі. І ми збираємося продовжувати робити те, що необхідно для забезпечення інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - сказав Кірбі.

У свою чергу, представник Держдепу Нед Прайс заявити, що США викликали "на килим" російського посла.

"США викликають до Державного департаменту посла РФ у зв'язку з інцидентом із американським дроном над Чорним морем", - сказав Прайс.

Посол США в Москві передав міністерству закордонних справ Росії чіткий сигнал, сказав Прайс, додавши, що офіційні особи США поінформували союзників і партнерів про інцидент.

Зіткнення американського дрона і російського винищувача - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 березня, російський винищувач Су-27 врізався в безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США над Чорним морем, коли той виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі.

У Європейському командуванні Збройних сил США заявили, що перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо і летіли перед MQ-9 у "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

Генерал ВПС США Джеймс Гекер повідомив, що їхній дрон був збитий російським винищувачем під час виконання завдань у міжнародному повітряному просторі.

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