Вертольоти Мі-8 та Мі-24 прибули на аеродром приблизно о 17:00 та 17:50.

Пілотів вертольотів, які вторглися в повітряний простір Польщі, перебазували в Мачулищі. На аеродромі їх зустрічали білоруські силовики.

"Вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС РБ, які вчора залетіли на територію Польщі під час патрулювання кордону, сьогодні були перебазовані з В/Ч В Д.Каменюки на аеродром "Мачулищі". Замість них в Д. Каменюки з Мачулищей відправлені два вертольоти такого ж типу", - йдеться у повідомленні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Відзначається, що вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС Білорусі прибули в Мачулищі в районі 17:00 і 17:50.

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"За нашою інформацією, в Мачулищах пілотів вертольотів, які вчора випадково перетнули кордон, зустріли силовики", - зазначено в повідомленні.

Вертольоти Білорусі вторглися в Польщу - що відомо

1 серпня два вертольоти ВПС Білорусі порушили повітряний простір Польщі. При цьому Варшава не відразу підтвердила порушення кордону. Пізніше стало відомо, що вертольоти перетнули кордон в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнило їх виявлення радарами.

Польща після інциденту збільшила кількість військових на кордоні і виділила для охорони додаткові сили і засоби.

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