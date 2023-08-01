НАТО сповістили про інцидент.

У вівторок, 1 серпня 2023 року, два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Ці борти брали участь у військових навчаннях поблизу кордону.

Як повідомляє прес-служба польського Міністерства оборони, білоруська сторона попередньо повідомила Варшаву про проведення навчань. При цьому раніше у відомстві заперечували факт перетину кордону білоруськими гелікоптерами.

"Перетин кордону відбувся в районі Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнювало виявлення радарними системами. Відтак, у ранковому повідомленні Оперативного командування родов військ заявили, що польські радіолокаційні системи не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі", – йдеться у повідомленні.

У відповідь на порушення повітряного простору країни міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Також про цей інцидент повідомили в НАТО. Тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до польського МЗС для з'ясування обставин.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Останнім часом, на кордоні Польщі з Білоруссю все частіше відбуваються провокації. У червні 2023 року по польських прикордонниках стріляли зі сторони Білорусі. Крім того, ледь не щодня з білоруського боку у охоронців кордону Польщі летить каміння.

Після того, як до Білорусі перебралися найманці ПВК "Вагнер", ситуація загострилася ще більше. Віце-маршалок польського Сенату Міхал Камінський не виключає, що "вагнерівці" можуть почати терористичну операцію в Сувальському коридорі. Він наголосив, що ворога там зустрінуть не лише польські військові, але й американська армія.

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