У Міністерстві закордонних справ Польщі закликали до "повної ізоляції" Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ Польщі закликали до "повної ізоляції" Білорусі після того, як 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір країни. Як повідомляє Bloomberg, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васик.

Він сказав, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко реагує тільки на силу, тому його слід покарати за провокації на кордоні.

"Я переконаний, що у співпраці з Литвою і Латвією ми повинні привести до повної ізоляції Білорусі в майбутньому", - заявив Васик.

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Також інцидент з білоруськими вертольотами на кордоні з Польщею прокоментували в Пентагоні.

Як повідомляє "Українська правда", офіційний представник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що США незмінно прихильні захисту безпеки країн НАТО.

"Ми будемо продовжувати працювати разом з нашими союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний сантиметр території Альянсу залишався в безпеці", – зазначив він.

Водночас Райдер відмовився більш детально коментувати інцидент, додавши, що позиції сил НАТО після цих подій не змінилися.

Білоруські вертольоти в Польщі - що відомо

У вівторок, 1 серпня, два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Ці борти брали участь у військових навчаннях поблизу кордону.

Спочатку в Польщі не підтверджували перетину кордону, проте пізніше повідомили, що так як вертольоти перетнули кордон в районі Біловежі на дуже низькій висоті, це ускладнювало їх виявлення радарними системами.

У відповідь на порушення повітряного простору Польща збільшила кількість військових на кордоні і виділила для охорони додаткові сили і засоби. Також про цей інцидент повідомили в НАТО.

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