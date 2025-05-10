Ракетний удар був з боку Індії безпосередньо біля пакистанської столиці.

Індія завдала ударів балістичними та крилатими ракетами по пакистанських авіабазах Нур-Хан, Мюрид і Шоркот.

На авіабазі Нур-Хан прогриміло близько трьох вибухів, повідомляють місцеві канали. На тлі звучала повітряна тривога. Попередньо, ракетний удар був з боку Індії безпосередньо біля пакистанської столиці Ісламабада.

Індійські ракетні удари, схоже, вразили принаймні один пакистанський транспортний літак C-130 на базі ВПС Пакистану Нур-Хан у Равалпінді.

Відео дня

Генеральний штаб пакистанської армії розташований у Чаклалі, недалеко від Равалпінді, зазначає Clash Report. Засоби ППО Пакистану перехопили індійські крилаті ракети, націлені на авіабазу Рафікі недалеко від Шоркота, Джанг.

Пакистанська армія заявила, що Індія випустила ракети класу "повітря-земля" по авіабазах Нур-Хан, Мюрид і Шоркот.

"Я хочу повідомити вам шокуючу новину, що Індія випустила шість балістичних ракет з Адампура. Одна з балістичних ракет впала в Адампурі, інші п'ять ракет потрапили в район Амрітсара", - сказав представник армії Пакистану у відеозверненні на держтелебаченні, передає Reuters.

Sky News пише, що щонайменше десять вибухів також прогриміли поблизу міжнародного аеропорту Шрінагара в індійській частині Кашміру. Армія Індії повідомила про виявлення пакистанських безпілотників у 26 районах на півночі та північному заході країни.

Ескалація між Пакистаном та Індією

Повітряний бій між пакистанськими та індійськими винищувачами, внаслідок якого нібито було збито п'ять індійських літаків, став одним із найбільших і найтриваліших в історії сучасної авіації.

Загалом у повітряному бою брали участь 125 винищувачів, а сам він тривав понад годину. При цьому ні індійські, ні пакистанські винищувачі не покидали свій повітряний простір.

Літаки пускали ракети на відстані, яка в деяких випадках перевищувала 160 км. Жодна зі сторін не хотіла відправляти своїх льотчиків на ворожу територію, де ризик бути збитим зростав у рази.

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