Влада Індії заявила про початок операції "Сіндор".

Індія атакувала територію Пакистану ракетами. Ударів було завдано по трьох локаціях, заявив спікер пакистанської армії.

Як повідомляє Clash Report, йдеться про Бахвалпур, Котли и Музаффарабад. ЗМІ також інформували, що індійська ракета націлилася на старий аеропорт в Музаффарабаді. Пакистан пообіцяв, що "відповість на цю неспровоковану агресію з боку Індії". Країна завдасть удару "в той час і в тому місці, які вона обере".

Оновлено 00:13: Медіа Пакистану стверджують, що Повітряні сили країни збили два індійських літаки Rafale, які порушили повітряний простір. Офіційного підтвердження жодна зі сторін не надавала.

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Оновлено 00:08: ЗМІ повідомляють, що Пакистан завдав удару у відповідь. Йдеться про понад дюжину цілей в індійському Кашмірі, включаючи авіабазу в Срінагарі.

Раніше Індія підтвердила атаку та заявила, що її Збройні Індії розпочали операцію "Синдор", в ході якої було завдано "ударів по об'єктах інфраструктури терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі". При чому там запевняють, що жоден пакистанський військовий обʼєкт не постраждав.

У заяві зазначалося, що військові завдають удару по "терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованих Пакистаном Джамму та Кашмірі, звідки планували і спрямовували терористичні атаки проти Індії".

Мішенями, за даними медіа, стали 9 обʼєктів. Згодом в акаунті армії Індії в соцмережі Х зʼявився допис із текстом "Правосуддя здійснилося".

Тим часом зʼявилися повідомлення про те, що у двох прикордонних районах індійського Кашміру чути інтенсивні обстріли та гучні вибухи. ЗМІ інформують, що Пакистан ухвалив рішення про закриття свого повітряного простору на найближчі 48 годин.

Clash Report повідомляє, що ракети з були націлені на мечеть Масджі-і-Субхан у Бахавалпурі, провінція Пенджаб. Загинула дитина і поранено жінку.

Раніше місцеві медіа інформували про те, що під удар потрапила медресе Маулана Масуда Ажара в Бахавалпурі, провінція Пенджаб. Зазначалося, що Маулана Масуд Ажар є лідером терористичної організації "Джаїш-е-Мухаммад".

Спікер пакистанської армії заявив, що внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, 12 постраждали.

Загострення між Індією і Пакистаном

У квітні стався теракт в місті Пахалгам, що в Індії. Тоді загинули 26 осіб, серед яких більшість була туристами. У трагедії Індія звинуватила Пакистан, там причетність заперечили.

На тлі інциденту і без того напружені відносини між країнами серйозно погіршилися. Було призупинено багаторічний договір про води річки Інд, а видані громадянам Пакистану візи анулювали.

Варто зазначити, що і Пакистан, і Індія мають в своєму арсеналі ядерну зброю.

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