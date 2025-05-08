125 літаків: між Індією та Пакистаном стався один із найбільших повітряних боїв в історії сучасної авіації

Понад 120 винищувачів вели бій більше години, при цьому сторони не залишали свій повітряний простір.

Повітряний бій між пакистанськими та індійськими винищувачами, унаслідок якого нібито було збито п'ять індійських літаків, став одним з ‎найбільших і найтриваліших в історії сучасної авіації. Про це з посиланням на високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки повідомило CNN.

Загалом у повітряному бою брали участь 125 винищувачів, а сам він тривав більше години. При цьому ані індійські, ані пакистанські винищувачі не залишали свій повітряний простір.

Літаки пускали ракети на відстані, яка в деяких випадках перевищувала 160 км. Жодна зі сторін не хотіла відправляти своїх льотчиків на ворожу територію, де ризик бути збитим зростав в рази.

Відео дня

Судячи з фото, які виклали в мережу, Повітряні сили Індії втратили в бою з Пакистаном щонайменше один новітній французький винищувач Dassault Rafale.

Літак мав бортовий номер BS 001 (серійний номер ЕН01). Він був першим одномісним винищувачем типу Rafale, який побудували для Індії за контрактом 2016 року.

На інших кадрах можна бачити відпрацьовані стартово-розгінні ступені та носовий обтічник надзвукових крилатих ракет BrahMos-A повітряного базування, носіями яких виступають індійські винищувачі Су-30МКІ.

Щодо Пакистану, то відомо, що він використовував, зокрема, винищувачі J-10C.

Це одна з модифікацій літака Chengdu J-10, який розробила та виробляє китайська компанія Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG). За даними з відкритих джерел, пакистанці отримали щонайменше 20 таких машин у новій комплектації.

Індо-пакистанський конфлікт – що відомо

Нагадаємо, раніше Індія заявила про початок військової операції "Сіндор". Вона стала відповіддю на терористичну атаку в долині Байсаран, в результаті якої загинули 26 людей.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці транскордонного тероризму, однак Ісламабад заперечив причетність.

Пізніше влада Пакистану пообіцяла помсту за загиблих внаслідок ударів з боку Індії, у той час як Сполучені Штати заявили, що сподіваються на швидке закінчення збройного протистояння.

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