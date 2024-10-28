У Росії висловили сподівання, що банківська спільнота Індії змінить своє ставлення щодо цього питання.

Банки в Індії побоюються сприяти торгівлі з російськими компаніями, аби не потрапити під санкції США. Про це заявив посол Москви в Нью-Делі Денис Аліпов, передає Bloomberg.

За його словами, індійські банки, які мають зв'язки з Америкою, "стурбовані вторинними санкціями США".

"Необхідно, щоб Росія, Китай, Індія, Південна Африка та інші члени БРІКС, а також переважна більшість країн світу мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань", - додав він.

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У Bloomberg нагадали, що США та їхні союзники запровадили санкції проти РФ після того, як вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас Індія не дотримується односторонніх заходів, проте окремим суб'єктам досі може бути не дозволено вести бізнес у США за порушення обмежень.

"Прем'єр-міністр Нарендра Моді намагається збалансувати відносини між Росією та США. Південноазійська країна купує дешеву нафту у Москви, водночас намагаючись отримати доступ до інвестицій та передових технологій з Вашингтона. Двостороння торгівля між Індією та Росією досягла піку у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, сягнувши 65,70 мільярда доларів, в основному завдяки купівлі Росією нафти зі знижкою", - зазначили у виданні.

Згідно з урядовою інформацією, експорт Індії становив 4,26 млрд доларів. Тому дисбаланс збільшив потребу пошуку шляхів щодо збільшення торгівлі між двома країнами.

"Ми сподіваємося, що розуміння серед індійської банківської спільноти буде зростати", - зауважив Аліпов.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, країни "Великої сімки" пообіцяли вжити заходів для того, щоб Росія не змогла обходити санкції, які були запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема йдеться про обмеження цін на нафту.

Водночас видання Bloomberg проаналізувало санкції, які були запроваджені проти РФ. За словами експерта, повільне запровадження санкцій дозволило російському диктатору Володимиру Путіну отримати вигоду та пристосуватися до них.

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