Група, як і раніше віддана "вживанню подальших ініціатив у відповідь на порушення обмеження цін на нафту".

Країни "Групи семи" (G7) зобов’язалися вжити заходів для унеможливлення обходу Росією санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну - зокрема, це стосується обмеження цін на нафту. Про це повідомляє The Guardian.

Так, у спільній заяві G7 зазначається, що Група, як і раніше віддана "вживанню подальших ініціатив у відповідь на порушення обмеження цін на нафту".

Видання нагадує, що у грудні 2022 року G7 з ЄС та Австралією домовилися тиснути на покупців російської нафти, щоб вони не піднімали ціну на енергоресурс вище певної стелі. При цьому угода мала на меті обмежити продажі російської нафти та доходи, не обмежуючи експорт настільки різко, що призведе до стрімкого зростання світових цін на нафту:

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"Але деякі країни, зокрема Китай, продовжують імпортувати російську сиру нафту, не дотримуючись стелі ціни".

Крім того, міністри фінансів G7 заявили, що вживуть додаткових заходів, спрямованих на "збільшення витрат Росії на використання тіньового флоту для ухилення від санкцій".

"Офіційні особи кажуть, що Росія використовувала свій флот тіньових танкерів, багато з яких старі, без маркування та погано обслуговувані, щоб обійти санкції, транспортуючи нафту без належного декларування свого вантажу та маршрутів", - йдеться у статті.

За словами міністрів G7, вони мають намір "активізувати наші зусилля, щоб запобігти підтримці фінансовими установами ухилення Росії від наших санкцій".

"За даними Управління з контролю за іноземними активами США, російські фінансові установи створили мережу іноземних дочірніх компаній, щоб сприяти купівлі або продажу санкційних товарів", - пише ЗМІ.

Санкції проти РФ - останні новини

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель жорстко висловився щодо небезпеки тіньового флоту РФ. За його словами, здатність Росії експортувати вуглеводні також продовжує війну проти України.

Як сказав Боррель, в ЄС бачать прогрес у протидії обходу Кремлем санкцій, але треба докладати більше зусиль, адже російське озброєння містить західні електронні компоненти.

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