Новий кримінальний кодекс вступить у законну силу через три роки.

Парламент Індонезії схвалив новий кримінальний кодекс, який забороняє секс поза шлюбом. При чому це стосується не тільки громадян країни, а й іноземців.

Як пише Reuters, за порушення цього закону каратимуть ув'язненням на термін до одного року. Заборону ухвалили, попри побоювання щодо відлякування туристів від тропічних берегів країни.

"Новий кодекс, який стосуватиметься як індонезійців, так і іноземців, також забороняє спільне проживання неодружених пар. Також буде заборонено ображати президента чи державні установи, поширювати погляди, що суперечать державній ідеології, а також проводити акції протесту без попередження", - пише агенція.

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Новий кримінальний кодекс набуде чинності через три роки. За цей час країна планує розробити підзаконні акти. Закони підтримали усі політичні партії парламенту.

Наразі в Індонезії законодавчо заборонена подружня зраду, але не дошлюбний секс.

Заступник голови ради індонезійської індустрії туризму Маулана Юсран заявив, що новий кодекс "повністю контрпродуктивний". За його словами, туризм в Індонезії тільки почав оговтуватися від пандемії.

Посол США в Індонезії Сунг Кім сказав, що ці новини можуть призвести до зменшення іноземних інвестицій, туризму та подорожей до країни.

"Криміналізація особистих рішень окремих осіб буде мати велике значення в матриці рішень багатьох компаній, які визначають, чи варто інвестувати в Індонезію", — сказав він.

Водночас речник індонезійського Мін'юсту Альберт Арієс заявив, що мета нових законів полягає в тому, щоб "захистити інститут шлюбу та індонезійські цінності".

Скандальний закон про секс поза шлюбом в Індонезії

Вперше про плани криміналізувати секс поза шлюбом в Індонезії заговорили у 2019 році. Фактично цей закон забороняє одностатеві відносини.

Передбачалося, що закон розглянуть у 2020 році, але пандемія відклала розгляд до 2022 року.

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