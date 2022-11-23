Багато з загиблих діти, які під час землетрусу перебували в школі.

Землетрус, який стався на заході Яви в Індонезії, забрав життя щонайменше 268 осіб, багато з яких діти. Півтори сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією місцевої влади, понад 1000 осіб отримали поранення, 58000 осіб були переміщені і 22000 будинків пошкоджені.

Як повідомляється, серед загиблих багато дітей, які були в школі під час землетрусу.

Відео дня

Агентство відзначає, що сильні землетруси силою 6 або 7 балів відносно звичайні в Індонезії, так як часто відбуваються далеко від берега. Землетрус меншої величини в понеділок мав такі смертельні наслідки, оскільки він стався на суші на відносно невеликій глибині.

Чиновники заявили, що багато людей загинули внаслідок обвалення погано побудованих будівель.

Смертоносний землетрус в Індонезії: що відомо

Як повідомляв Погода УНІАН, неглибокий землетрус силою 5,6 бала стався в найбільш густонаселеній провінції Індонезії вдень 21 листопада.

Землетрус завдав значної шкоди місту Чіанджур. В результаті землетрус в одному з районів зійшов зсув і буквально поховав під землею одне село.

Вас також можуть зацікавити новини: