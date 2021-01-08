У поліції Капітолію зазначили, що ряд правоохоронців отримали травми

Поліція Капітолію спростувала інформацію ЗМІ про смерть одного зі співробітників під час штурму Конгресу прихильниками Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

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Разом з тим, в поліції зазначили, що ряд співробітників отримали поранення під час штурму Капітолію.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були залучені додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

8 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що в результаті штурму Капітолію помер представник правоохоронних органів США.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байдена призначена на 20 січня 2021 року, проте Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту.

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Автор: Олена Коваленко