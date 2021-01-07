Режим НС діятиме до 15:00 21 січня. Інавгурація обраного президента Джо Байдена відбудеться 20 січня.

Режим надзвичайного стану у Вашингтоні продовжений ще на 15 днів.

Читайте такожШтурм Капітолію прихильниками Трампа через засідання Конгресу: усі подробиці (фото, відео)Про це повідомила мер столиці Мюріел Боузер. "Сьогоднішні події та обґрунтовані побоювання триваючої НС становлять загрозу громадській безпеці та благополуччю мешканців округу. Відповідно до цього даного розпорядження режим НС продовжується на 15 днів до наступного розпорядження мера",— йдеться в повідомленні.

Режим НС був введений кілька годин тому після того, як прихильники президента Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США.

Боузер також засудила позицію чинного глави Білого дому.

"Президент Трамп продовжує розпалювати гнів і насильство, заявляючи, що президентські вибори були недійсними. Люди незадоволені судовими постановами і висновками державних виборчих комісій, і можна очікувати, що деякі люди продовжать свої насильницькі протести до інавгурації", - додала мер.

Режим НС діятиме до 15:00 21 січня. Інавгурація обраного президента Джо Байдена відбудеться 20 січня.

Також у місті введено комендантську годину. Після її оголошення за минулу ніч поліція затримала 52 людини.

Крім того, в ході протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, повідомляє AP з посиланням на начальника поліції Вашингтона Роберта Конті. Одна з померлих - застрелена поліцією Капітолію жінка, про яку повідомлялося раніше. Крім неї ще три людини померли в медичних установах, додав Конті, передає kommersant.

Низка американських ЗМІ заявила, що встановили особу застреленої жінки. Fox News і Kusi News пишуть, що вона була ідентифікована як Ешлі Беббіт. Жінка була ветераном ВПС США з 14-річним стажем і переконаною прихильницею президента Дональда Трампа.

Раніше через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа були зірвані засідання Сенату і Палати представників США. У конгресі в цей день повинні були затвердити підсумки президентських виборів, на яких, за офіційними даними, переміг демократ Джо Байден. На поточний момент Капітолій очищений від демонстрантів, дебати поновилися.

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Автор: УНІАН