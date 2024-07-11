Водночас лідери країн Альянсу отримують можливість оцінити стан Байдена під час саміту НАТО цього тижня у Вашингтоні.

Розвідки Китаю, Росії та Ірану вивчають таємниці Білого дому щодо здоров’я президента США Джо Байдена. Ймовірно, спецслужби поінформували свої уряди про очевидне зниження його розумової роботи.

Про це заявив ексконтррозвідник Агентства національної безпеки Джон Шиндлер у своєму інформаційному бюлетені Top Secret Umbra. Він заявив, що багаторічне мовчання Білого дому щодо фізичного та психічного стану Байдена не ввело в оману ні ворожих шпигунів у Вашингтоні, ні союзників США.

У Вашингтоні проживає більше офіцерів розвідки, ніж у будь-якому іншому місті світу. З’ясування того, що відбувається в Білому домі, для багатьох із них є головним пріоритетом. Шиндлер сказав, що в Білий дім могли проникнути іноземні агенти - це сталося ще за часів адміністрації Ніксона.

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Московська шпигунська служба КДБ керувала "кількома агентами" в Білому домі, які надавали секрети кампанії Ніксона, щоб проникнути в штаб-квартиру Демократичної партії в Уотергейті в 1974 році.

"Безумовно, у будь-якого ветерана контррозвідки виникають очевидні запитання щодо щедро винагороджених стосунків Хантера Байдена з китайською розвідкою всього кілька років тому", - сказав він.

Хантер Байден і Джеймс Байден, брат президента, отримали кілька мільйонів доларів від пов'язаних з Комуністичною партією Китаю компаній, за даними слідчих Конгресу.

На додаток до агентів, іноземні спецслужби можуть отримувати інформацію зі збору електронної розвідувальної інформації, включаючи перехоплення телефонних дзвінків, текстових повідомлень, електронної пошти та групового онлайн-чату, сказав Шиндлер.

За його словами, будь-які розмови офіційних осіб Білого дому та близьких союзників США про стан Байдена в уразливих комунікаціях за останні чотири роки були "приблизно на 100%" перехоплені іноземними шпигунами.

"Це означає, що наші вороги, особливо Росія, Китай та Іран, знали про старіння Джо Байдена задовго до того, як про це повідомили американську громадськість", - сказав Шиндлер.

Байден і його помічники наполягають, що він фізично справляється зі своєю роботою, і чинили опір будь-яким закликам відмовитися від своєї кандидатури на переобрання після його широко розкритикованого виступу на дебатах із суперником від Республіканської партії Дональдом Трампом. Тривожні публічні приклади погіршення здоров'я Байдена не є таємницею, включаючи падіння під час підйому по сходах Air Force One і падіння на сцені під час виступу.

Шиндлер сказав, що засоби масової інформації не зосередилися на повторюваних помилках президента, його неправильних заявах та часом непослідовних зауваженнях, які могли вказувати на глибші фізичні чи психічні проблеми.

"Прихильні до демократів ЗМІ продовжували шараду протягом тривалого часу, як бажав Білий дім Байдена. Ми повинні припустити, що Москву, Пекін і Тегеран не так легко обдурити", - сказав ексрозвідник.

Це, за його словами, викликає тривогу щодо зовнішньої політики Байдена, включаючи проблемне виведення американських військ з Афганістану, нездатність запобігти російському вторгненню в Україну в 2022 році та посилення китайської агресії в Азії.

"Після фіаско в Кабулі Росія, Китай та Іран стали більш агресивними у своїх зусиллях підірвати американську гегемонію", – сказав Шиндлер, згадуючи війну в Україні та напад на Ізраїль з боку підтримуваного Іраном ХАМАСу.

За його припущенням, президент Китаю Сі Цзіньпін міг розраховувати, що недовірливий президент США не буде рішуче реагувати на кризу в Тайванській протоці.

Шпигуни з Пекіна, Москви та Тегерана, знову ж таки, "безсумнівно, знають більше про те, що відбувається з Джо Байденом, про його справжній стан, ніж американський народ", сказав Шиндлер.

Лідери країн Альянсу отримують можливість оцінити стан Байдена під час саміту НАТО цього тижня у Вашингтоні.

Вибори у США: це варто знати

Президент США Джо Байден скорочує розрив від свого попередника – республіканця Дональда Трампа у так званих "штатах, що вагаються". Зазначається, що попри провальні дебати, чинний лідер США має гарні шанси знову очолити Білий дім.

Раніше понад 150 впливових демократів закликали Джо Байдена знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику Демократичної партії. Лист підптсали 168 впливових представників Демпартії та її прихильників.

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