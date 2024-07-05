Серед підписантів листа мільярдери, науковці та інші відомі особи.

Президента США Джо Байдена закликали знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику Демократичної партії. Відповідний лист йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців, пише The Washington Post.

"Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", — йдеться у листі, який підписали 168 впливових представників Демпартії та її прихильників.

Лист був доставлений кільком радникам Білого дому, сказала особа, знайома з цими зусиллями, яка говорила на умовах анонімності.

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Серед підписантів невістка-мільярдерка засновника Walmart Крісті Волтон; інвестор-мільярдер Майк Новограц; колишній керівник Google Нін Мосбергер-Тан; професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессіг; професор Нью-Йоркського університету та подкастер Скотт Геловей; генеральний директор Weyco Group Том Флорсхайм; колишній міністр армії Луїс Калдера та інші.

"Ми активно говорили про загрози, які створює другий термін Дональда Трампа. Ризики для Америки є серйозними: глобальна та внутрішня нестабільність, відмова від наших союзників, клановий капіталізм, політична помста та подальша ерозія прав жінок та інших груп", – йдеться у листі.

Підписанти закликали Байдена "передати факел", наслідуючи приклад першого президента США Джорджа Вашингтона, який вирішив не балотуватися на третій президентський строк і тим самим заклав традицію обирати президентів лише на два строки.

Проблеми передвиборної кампанії Байдена: останні новини

Як писав УНІАН, Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах "до кінця", попри катастрофічну невдачу під час теледебатів з головним суперником Дональдом Трампом. Про це він заявив під час телефонних розмов із представниками штабу та зустрічей із законодавцями й губернаторами від Демократичної партії.

Разом з тим опитування показали, що відрив у рейтингах між Трампом і Байденом різко зріс. Більшість виборців вважає, що демократи мають більше шансів виграти посаду президента 2024 року з іншим кандидатом.

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