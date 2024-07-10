Центральною темою саміту стануть нові зобов'язання щодо військової та гуманітарної допомоги Україні.

Президент США Джо Байден пообіцяв рішуче захистити Україну від вторгнення Росії на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Путін хоче не більше і не менше, ніж повне підпорядкування України... і стерти Україну з карти. Україна може і зупинить Путіна", - сказав Байден, вітаючи країни-члени на саміті, пише Reuters. У своїй вітальній промові американський прездент підкреслив, що "сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії".

Байден завершив свій виступ, нагородивши генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга президентською медаллю свободи, повісивши вищу цивільну нагороду США на шию норвезького політика та віддавши йому належне за відродження альянсу, що складається з 32 членів.

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Центральною темою саміту стануть нові зобов'язання щодо військової та гуманітарної допомоги Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт "ще більше зміцнить" шлях України до членства в НАТО.

Байден і лідери Німеччини, Італії, Нідерландів і Румунії опублікували спільну заяву з президентом України Володимиром Зеленським, у якій оголосили про постачання п'яти систем Patriot та інших стратегічних систем протиповітряної оборони.

Видання зазначило, що Зеленський, який прибув до Вашингтона і має зустрітися з Байденом у четвер, заявив, що Україні потрібно щонайменше сім систем Patriot, і ця мета досягається завдяки новим поставкам.

НАТО, яке святкує своє 75-річчя, знайшло нову мету в протистоянні путінському вторгненню в Україну, і війна домінуватиме в приватних розмовах між лідерами країн.

Саміт НАТО

Вчора у Вашингтоні відкрився ювілейний саміт НАТО, на який прибув також і президент України Володимир Зеленський.

10 липня стало відомо, що союзники з НАТО нададуть українській державі додаткові стратегічні системи ППО, включно з батареями Patriot, переданими Німеччиною, США та Румунією, компонентами цієї зброї від Нідерландів та інших партнерів, а також додатковою системою SAMP-T від Італії. Зазначалося, що йдеться про п'ять стратегічних систем ППО.

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