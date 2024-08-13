Мільярдер особисто запропонував свою кандидатуру під час інтерв'ю з Дональдом Трампом.

Американський мільярдер Ілон Маск може бути залучений до роботи в адміністрації Дональда Трампа, в разі його обрання президентом США у листопаді 2024 року. Про це йшлося під час інтерв'ю Трампа у Маска на платформі Х.

Під час розмови Ілон Маск запропонував свою кандидатуру на один із постів в адміністрації, якщо Трамп повернеться до Білого дому. За словами мільярдера, він може допомогти "стримувати державні витрати".

"Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні", - наголосив Маск. Відео дня

Водночас Трамп відповів, що йому було б "приємно", якби мільярдер був у його команді, наголосивши, що Маск є "чудовим економістом", говорячи про дії щодо скорочення витрат, які він проводив у своїх компаніях.

Про що ще Трамп говорив під час інтерв'ю з Маском

Як писав УНІАН, під час інтерв'ю Дональд Трамп звинуватив Байдена у вторгненні в Україну. За його словами, він мав добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним і відмовляв його від нападу на Україну.

"Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути членом НАТО, але РФ ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - наголосив Трамп.

Водночас у віцепрезидентки США Камали Гарріс вже прокоментували інтерв'ю Трампа з Маском.

"Двоє найгірших людей, яких ви знаєте, зараз в ефірі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема у Гарріс назвали Маска "лакеєм для Трампа, який поширює його мерзенні ідеї на мільйонну аудиторію через один з найпопулярніших сайтів у світі".

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