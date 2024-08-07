Після того як мільярдер придбав Twitter, маса рекламодавців просто покинула сайт.

Ексцентричний мільярдер Ілон Маск оголосив "війну" компаніям, які пішли з його соцмережі Х (колишній Twitter). Компанія подала позов через "систематичний незаконний бойкот" рекламодавців.

"Ми два роки пробували мир, але тепер – війна", – заявив Ілон Маск, який придбав твіттер у жовтні 2022 року, після чого піддав його значному ребрендингу. Він також порекомендував кожній компанії, яку "систематично бойкотують рекламодавці", подати до суду.

Серед відповідачів – Глобальний альянс відповідальних медіа (GARM), Всесвітня федерація рекламодавців (WFA) і кілька великих компаній, зокрема Unilever, Mars, Orsted і CVS Health. У позові йдеться, що "незаконна поведінка" цих організацій та їхніх керівників коштувала X "мільярди доларів".

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Співзасновник GARM Роб Раковіц відкинув ці заяви, зазначає Financial Times. Він та інші члени об'єднання наполягають, що бренди мають право самі вирішувати, куди витрачати свої "рекламні долари".

Офіційна позиція Х полягає в тому, що від "незаконного бойкоту" постраждала не тільки соцмережа, а й її користувачі. "Люди страждають, коли підривається ринок ідей і одні погляди не фінансуються порівняно з іншими в рамках незаконного бойкоту", – йдеться у зверненні.

Твіттер втрачає рекламодавців і користувачів

Розбіжності між рекламодавцями та Маском почалися фактично одразу ж після того, як бізнесмен придбав твітер у 2022 році. Рекламодавці висловили занепокоєння з приводу пом'якшення політики модерації, що могло призвести до "вибуху" публікацій, насичених мовою ненависті та дезінформацією.

У листопаді 2023 року ЄС заборонив своїм структурам платити Маску за рекламу в Twitter. Зокрема, соцмережу почали звинувачувати в тому, що вона стала основною платформою для поширення ідей палестинських терористів та їхніх прихильників. За цим послідували нецензурні висловлювання Маском щодо компаній, які відмовилися від реклами в Х.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на платформі Ілона Маска дозволили публікувати порно. У твіттері й до цього публікували матеріали 18+, оскільки її правила прямо не забороняли, але й не дозволяли це. Тепер такий контент дозволили офіційно.

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