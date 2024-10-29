За даними України, Іран досі не надав російській окупаційній армії свої балістичні ракети, однак переговори про передачу цієї зброї не зупинилися.
Про це на пресконференції учасників четвертого саміту Україна - Північна Європа заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що раніше Тегеран ліцензував виробництво безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" на території Російської Федерації:
"Вони пропонують пакети допомоги, ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати. За нашою інформацією, поки що вони ракети не надали, але вони про це говорять. І це для нас привід непокоїтися".
Як Іран допомагає Росії у війні
Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення окупанти масово застосовують в Україні дрони-камікадзе типу "шахед". Завод з виробництва таких безпілотників самими росіянами відкрили у Татарстані.
Згодом західні ЗМІ повідомляли, що Іран готується відправити до Росії свої балістичні ракети. В Ураїні їхнього застосування досі не фіксували.