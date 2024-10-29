Україну непокоїть можливість передачі Москві балістичних ракет.

За даними України, Іран досі не надав російській окупаційній армії свої балістичні ракети, однак переговори про передачу цієї зброї не зупинилися.

Про це на пресконференції учасників четвертого саміту Україна - Північна Європа заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що раніше Тегеран ліцензував виробництво безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" на території Російської Федерації:

"Вони пропонують пакети допомоги, ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надати. За нашою інформацією, поки що вони ракети не надали, але вони про це говорять. І це для нас привід непокоїтися".

Як Іран допомагає Росії у війні

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення окупанти масово застосовують в Україні дрони-камікадзе типу "шахед". Завод з виробництва таких безпілотників самими росіянами відкрили у Татарстані.

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Згодом західні ЗМІ повідомляли, що Іран готується відправити до Росії свої балістичні ракети. В Ураїні їхнього застосування досі не фіксували.

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