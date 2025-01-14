Проєкт договору пройшов "20-30 раундів" переговорів, а весь процес тривав приблизно 4-5 років, заявило одне з джерел.

Іран відмовився визнати окупований Крим та інші "спірні території" російськими у новому Договорі про всеосяжне партнерство на найближчі 20 років, який мають підписати у Москві 17 січня.

Про це пише Middle East Eye з посиланням на кореспондента в Тегерані та поінформовані джерела. Водночас пункт про територіальну цілісність – один із ключових положень цього документу. І він є дуже важливим для Ірану з огляди на суперечки з ОАЕ щодо островів у Перській затоці – їх Іран контролює з 1971 року.

Крім того, обидві країни зобов'язуються протистояти незаконним екстериторіальним санкціям, включно з вторинними санкціями США, і підтримувати одна одну на міжнародних форумах. Загалом в угоді 47 статей. Вони охоплюють різні сфери "всеосяжного співробітництва – від кібербезпеки та мирної ядерної енергетики до боротьби з тероризмом та оборонних питань.

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Зокрема, у документі йдеться про навчання військових фахівців і реалізацію спільних ініціатив. Проте більш конкретні деталі цих проєктів, як каже джерело в уряді Ірану, потребуватимуть узгодження у майбутньому.

Також у документі є пункт, який забороняє обом сторонам підтримувати агресорів один проти одного, а також дозволяти використовувати територію однієї сторони договору для атак на іншу сторону.

Одне з джерел видання також зауважило, що проєкт договору пройшов "20-30 раундів" переговорів. Весь процес тривав приблизно 4-5 років. Проте документ ще потребує затвердження з боку іранського парламенту.

Примітно, що раніше очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян наголошував, що що Тегеран не визнає Крим, а також окуповані частини Донецької і Луганської областей територією Росії.

"Ми виступаємо за дотримання міжнародного права і територіальної цілісності всіх країн. Незважаючи на добрі відносини між Тегераном і Москвою, Іран не визнає анексію Криму та інших територій України", – казав він у інтервʼю турецькому TRT World.

Міністр закордонних справ додав, що Іран засуджує військові конфлікти в Сирії, Палестині, Афганістані, Іраку і так само виступає "проти війни та переміщення людей" в Україні.

Іран і Росія: останні новини

Днями в Кремлі анонсували, що під час візиту президента Ірану до РФ Масуд Пезешкіан та Володимир Путін підпишуть договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Тегераном та Москвою. Подробиць щодо змісту документу не було.

Крім того, у ЗМІ пишуть про таємні зустрічі між Іраном та Росією. Повідомляється, що Тегеран здійснює секретні дипломатичні місії до Москви, аби отримати допомогу із розвитком ядерної програми та протиповітряної оборони. За даними розвідки, Тегеран також купив останню версію винищувача Су-35, а також планує перевстановити знищені Ізраїлем системи протиповітряної оборони.

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