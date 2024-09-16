За словами лідера Ірану, його країна прагне миру у світі, а не війни.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіян вчергове заявив про відкритість до відновлення ядерних перемовин з країнами Заходу та заперечив, що його країна постачала Росії балістичні ракети, передає Financial Times.

Зокрема на своїй першій пресконференції з місцевими та іноземними ЗМІ він згадав про міцні зв'язки з Кремлем та додав, що в той час, коли ісламська республіка бореться із західними санкціями, РФ надала країні суттєву підтримку.

"Деякі [військові] обміни могли відбутися в минулому, і для цього не було жодних перешкод. Але що можна сказати з упевненістю, так це те, що цього [відправлення балістичних ракет до Росії] не відбувалося відтоді, як ми вступили на посаду", - відповів Пезешкіян журналістам у Тегерані в понеділок. Відео дня

Водночас президент Ірану наголосив, що його уряд прагне миру, а не війни у світі, тому готовий розглянути можливість відновлення переговорів щодо ядерних програм країни, до прикладу, угоди, яка була підписана Іраном зі світовими державами у 2015 році.

У FT нагадали, що у 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп вийшов у угоди та наклав на Іран жорсткі санкції. У відповідь на це Тегеран впродовж трьох років збагачує уран до 60% чистоти, яка є близькою до збройової.

"Ми прагнемо повернення до рамок ядерної угоди [2015 року]. Якщо вони зупиняться, ми теж зупинимося. Якщо вони будуть віддані угоді, то і ми будемо. Ми не прагнемо ядерної зброї. Але ми не піддамося тиску", - попередив Пезешкіян.

Політик підкреслив, що "ми не хочемо бути під санкціями і не хочемо ні з ким воювати" та закликав США "поважати права нашого народу і не плести змови".

За його словами, Ісламська республіка буде "віддана своїм угодам з США і Європою".

Своєю чергою західні дипломати заявили, що готові дати шанс переговорам, однак вони вважають, що Іран співпрацює з Росією у військовому плані, підтримуючи війну проти України, тому це значно знижує можливість досягнення нової ядерної угоди, пише FT.

У виданні додали, що Пезешкіян використовує дипломатію, аби спробувати відновити імідж Ірану як вдома, так і за кордоном. Зокрема цього місяця президент Ірану відвідає Нью-Йорк, аби виступити зі своєю першою промовою на Генеральній Асамблеї ООН.

У Financial Times вважають, що Пезешкіян буде критикувати Ізраїль за війну в Газі, однак також говоритиме про можливість відновлення перемовин з країнами Заходу.

Постачання іранських ракет до Росії - що відомо

Раніше видання The Telegraph написало, що Росія могла поділитися ядерними таємницями з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України. Журналісти розповіли, що на саміті у Вашингтоні британський прем'єр Кір Стармер і президент США Джо Байден обговорили загрозу від посилення військової співпраці з боку двох найбільших противників західних країн.

Водночас міністри закордонних справ країн G-7 закликали Іран не постачати Росії ракети та дрони для війни проти України. У відповідній заяві підкреслили, що G-7 усіма силами намагається притягнути Іран до відповіді за підтримку війни і вже відреагували "значними новими заходами".

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