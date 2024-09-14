Іран повинен негайно припинити підтримувати війну РФ проти України.

Міністри закордонних справ країн G-7 засудили владу Ірану за постачання Росії балістичних ракет.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС. "Іран повинен негайно припинити підтримувати незаконну війну РФ проти України, яка не піддається виправданню, і припинити постачання балістичних ракет, БПЛА та військових технологій, що прямо загрожують Україні та ширше - європейській та міжнародній безпеці", - йдеться у спільному комюніке.

У заяві також наголошується, що країни G-7 усіма силами намагаються притягнути Іран до відповіді за підтримку війни РФ проти України і вже відреагували "значними новими заходами". Зокрема, низка європейських країн, а також США ввели нові санкції проти іранської влади.

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Постачання іранської балістики Росії

Деякий час тому ЄС отримав дані про те, що Іран надав РФ балістичні ракети і заявили, що це означатиме "суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України".

Пізніше Пентагон уточнив, які саме ракети Іран передав росіянам. Там зазначили, що це балістичні ракети малої дальності Fath 360.

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