Іран цікавили можливості російської космічної розвідки.

У понеділок Іран запустив 180 балістичних ракет по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Тепер Іран очікує удару з боку Ізраїлю і вже попросив Росію про допомогу із проведенням супутникової розвідки, пише The New York Times.

"За словами двох іранських чиновників, які знайомі з плануванням війни і не мають права говорити публічно, Іран попросив Росію про співпрацю з супутниковою розвідкою перед ударом Ізраїлю", – йдеться у публікації.

Жодних інших подробиць щодо цього видання не наводить. Зокрема не уточнюється, чи відповіла Росія на це прохання.

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Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль може здійснити "символічну" атаку на ядерні об’єкти Ірану в якості відповіді на нещодавню ракетну атаку іранців. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Ізраїля Ехуд Барак. Разом з тим політик також прогнозує, що Ізраїль, імовірно, завдасть широкомасштабного авіаудару по нафтовій промисловості Ірану.

Також ми розповідали, що Іран уже до квітня наступного року може мати у своєму розпорядженні близько 10 ядерних боєголовок. Такий прогноз дав колишній експерт МАГАТЕ, знайомий з ядерною програмою Ірану.

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