За словами політика, вже занадто пізно суттєво стримувати ядерні амбіції Тегерана.

Ізраїль може завдати "символічної" атаки на ядерні об’єкти Ірану. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Ізраїля Ехуд Барак, повідомляє The Guardian.

Політик також прогнозує, що Ізраїль, імовірно, завдасть широкомасштабного авіаудару по нафтовій промисловості Ірану. При цьому Барак не має жодних сумнівів у відповіді Ізраїля на нещодавній ракетний напад Тегерана:

"Ізраїль має нагальну потребу, навіть імператив, відповісти. Я думаю, що жодна суверенна держава на Землі не могла б не відповісти. ... Це може бути масова атака, і згодом вона може повторитися".

Барак вважає, що масована військова відповідь Ізраїлю на атаку Ірану тепер неминуча і виправдана, водночас початку регіональної війни можна було б запобігти набагато раніше, якби чинний прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху був відкритий для плану згуртування арабів, який пропонували США.

"Я думаю, що сильна відповідь неминуча. Це не означає, що рік тому на небесах було написано, що це станеться. Ймовірно, було кілька можливостей обмежити цей конфлікт, перш ніж він перетворився на щось на зразок повномасштабного зіткнення на Близькому Сході. З причин, які неможливо пояснити жодною стратегічною ідеєю, Нетаньяху відкинув будь-яке обговорення", - резюмував Барак.

Ядерна зброя Ірану - останні новини

До квітня Іран може виробити 10 ядерних боєголовок. Про це пише The Times із посиланням на колишнього заступника директора МАГАТЕ Оллі Хейнонена, який неодноразово відвідував ядерні об'єкти Ірану.

За його даними, ракети, випущені по Ізраїлю в ніч на вівторок, можуть бути використані як носії для таких боєголовок.

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