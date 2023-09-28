Наразі є інформація про те, що це можливо, однак поки що немає самого факту продажу ракет Іраном до Росії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе придбання Росією в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Як зазначив президент на брифінгу в Києві, цим займаються "відповідні служби", передає кореспондент УНІАН.

За його словами, наразі є інформація про те, що це можливо, однак відповідні органи повідомляють, що поки що немає самого факту продажу ракет Іраном до Росії.

"Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням", - сказав Зеленський.

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Іран може передати Росії ракети

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що Іран може домовитися з Росією про передачу їй партії ракет у середині жовтня цього року. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), це можливо 18 жовтня - після завершення дії резолюції Радбезу ООН, яка забороняє такі угоди Ірану.

Йдеться про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar із радіусом дії близько 300 кілометрів.

Водночас, Іран вже довгий час постачає Росії ударні безпілотники Shahed 131/136, якими російські терористичні війська чи не щоночі атакують Україну.

Зокрема, цієї ночі протиповітряна оборона працювала по всій лінії південного фронту, а також в Одеській та Миколаївській областях, збиваючи запущені Росією іранські дрони. Вдалося знищити 34 із 44 безпілотників. Їх запустили групами з районів Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (Крим).

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