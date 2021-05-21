Влада Ірану назвала безпідставним рішення канадського суду про визнання терактом збиття пасажирського літака української авіакомпанії МАУ відразу після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.
Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає Anadolu.
За його словами, суд в Канаді не має юрисдикції для прийняття рішень по катастрофі літака МАУ над Тегераном.
"Канадський суд не володіє юрисдикцією щодо цієї авіакатастрофи або можливої недбалості. Зазначене рішення не має під собою жодних підстав, об'єктивних документів і причин", - сказав Хатібзаде.
Представник іранського МЗС назвав рішення суду Канади "суто політичним" і таким, що"суперечить правовим принципам і міжнародним зобов'язанням Канади".
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Нагадаємо, раніше Верховний суд Онтаріо (Канада) визнав терористичним актом збиття пасажирського літака МАУ над Тегераном. Суддя Едвард Белобаба виявив "на основі балансу ймовірностей, що ракетні удари по рейсу 752 були навмисними". Рішення фактично дозволяє постраждалим сім'ям в Канаді вимагати від Ірану виплату компенсацій.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Згодом стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, у якому причиною збиття літака МАУ названо "помилку" оператора ППО, який побачив у пасажирському лайнері, який щойно злетів із міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.
- У квітні стало відомо, що в Ірані десяти чиновникам нібито висунути обвинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном.
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