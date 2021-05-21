Іран вважає, що суд в Канаді не має юрисдикції для прийняття рішень щодо катастрофи літака МАУ над Тегераном.

Влада Ірану назвала безпідставним рішення канадського суду про визнання терактом збиття пасажирського літака української авіакомпанії МАУ відразу після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана.

Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, передає Anadolu.

За його словами, суд в Канаді не має юрисдикції для прийняття рішень по катастрофі літака МАУ над Тегераном.

"Канадський суд не володіє юрисдикцією щодо цієї авіакатастрофи або можливої недбалості. Зазначене рішення не має під собою жодних підстав, об'єктивних документів і причин", - сказав Хатібзаде.

Представник іранського МЗС назвав рішення суду Канади "суто політичним" і таким, що"суперечить правовим принципам і міжнародним зобов'язанням Канади".

Читайте такожNYT: Іран одразу знав, що збив літак МАУ, але умисне приховав правду

Нагадаємо, раніше Верховний суд Онтаріо (Канада) визнав терористичним актом збиття пасажирського літака МАУ над Тегераном. Суддя Едвард Белобаба виявив "на основі балансу ймовірностей, що ракетні удари по рейсу 752 були навмисними". Рішення фактично дозволяє постраждалим сім'ям в Канаді вимагати від Ірану виплату компенсацій.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій